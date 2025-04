NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100-Anleger ergreifen die Flucht

Um 20:02 Uhr gibt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 3,62 Prozent auf 17 597,42 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,29 Prozent schwächer bei 18 023,01 Punkten in den Montagshandel, nach 18 258,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 17 595,99 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 043,08 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 21.03.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 19 753,97 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 21.01.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21 566,51 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, wies der NASDAQ 100 17 037,65 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 büßte der Index bereits um 16,11 Prozent ein. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 22 222,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell The Kraft Heinz Company (+ 0,92 Prozent auf 29,73 USD), Netflix (+ 0,50 Prozent auf 977,89 USD), Dollar Tree (+ 0,21 Prozent auf 79,31 USD), Microchip Technology (+ 0,21 Prozent auf 38,64 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-0,01 Prozent auf 563,09 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Constellation Energy (-8,71 Prozent auf 188,67 USD), Tesla (-7,55 Prozent auf 223,14 USD), Marvell Technology (-6,65 Prozent auf 48,26 USD), NVIDIA (-6,25 Prozent auf 95,15 USD) und Atlassian (-5,67 Prozent auf 191,25 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 27 644 756 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,569 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Die JDcom-Aktie hat mit 7,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at