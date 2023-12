Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart zu

Der NASDAQ 100 hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 16:00 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,12 Prozent nach oben auf 16 241,09 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,075 Prozent auf 16 209,61 Punkte an der Kurstafel, nach 16 221,73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 16 175,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 242,73 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 529,12 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 15 289,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2022, lag der NASDAQ 100 noch bei 11 706,44 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 49,51 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 242,73 Punkten. 10 696,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Seagen (+ 3,27 Prozent auf 228,85 USD), Broadcom (+ 1,78 Prozent auf 1 047,52 USD), Applied Materials (+ 1,17 Prozent auf 156,96 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 1,00 Prozent auf 144,44 USD) und Palo Alto Networks (+ 0,97 Prozent auf 302,79 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Lucid (-9,33 Prozent auf 4,18 USD), Moderna (-6,68 Prozent auf 76,52 USD), Sirius XM (-5,48 Prozent auf 4,75 USD), Enphase Energy (-4,17 Prozent auf 99,23 USD) und Illumina (-3,77 Prozent auf 113,21 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 2 170 962 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,824 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

