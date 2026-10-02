Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus

Im NASDAQ 100 geht es im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,09 Prozent aufwärts auf 30 835,23 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,21 Prozent fester bei 30 869,14 Punkten in den Freitagshandel, nach 30 501,56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 31 017,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 737,07 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,34 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29 143,33 Punkte. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 02.07.2026, mit 29 329,21 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 02.10.2025, einen Stand von 24 892,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 22,33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31 017,52 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Arm (+ 8,32 Prozent auf 316,65 USD), Teradyne (+ 7,79 Prozent auf 448,16 USD), Monolithic Power Systems (+ 6,81 Prozent auf 1 453,67 USD), SpaceX (+ 6,08 Prozent auf 157,07 USD) und Microchip Technology (+ 5,93 Prozent auf 83,16 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Seagate Technology (-14,44 Prozent auf 809,00 USD), Western Digital (-14,06 Prozent auf 397,52 USD), AppLovin (-4,03 Prozent auf 269,99 USD), Sandisk (-3,88 Prozent auf 1 718,34 USD) und Alnylam Pharmaceuticals (-3,45 Prozent auf 223,22 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16 005 061 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,889 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Comcast-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at