Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 steigt

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 2,42 Prozent fester bei 17 902,39 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 2,17 Prozent auf 17 857,76 Punkte an der Kurstafel, nach 17 478,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 17 808,26 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 927,87 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,77 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 22.01.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 17 330,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.11.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 16 001,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.02.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 12 066,27 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,21 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18 041,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit NVIDIA (+ 15,19 Prozent auf 777,24 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 11,04 Prozent auf 182,43 USD), Moderna (+ 11,03 Prozent auf 97,25 USD), Synopsys (+ 10,25 Prozent auf 599,30 USD) und Marvell Technology (+ 6,43 Prozent auf 69,73 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Lucid (-18,78 Prozent auf 3,01 USD), Keurig Dr Pepper (-4,18 Prozent auf 30,28 USD), Analog Devices (-1,62 Prozent auf 190,59 USD), AstraZeneca (-1,35 Prozent auf 64,21 USD) und Gilead Sciences (-1,28 Prozent auf 72,26 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 11 387 985 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,758 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,66 erwartet. Mit 7,00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at