Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 mittags mit Zuschlägen

Um 18:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,18 Prozent höher bei 24 669,66 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,155 Prozent schwächer bei 24 588,18 Punkten, nach 24 626,25 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 24 578,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 692,80 Punkten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 22.08.2025, bei 23 498,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Wert von 21 626,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19 791,49 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 17,61 Prozent. Bei 24 692,80 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 5,54 Prozent auf 40,55 USD), Apple (+ 3,89 Prozent auf 255,06 USD), Tesla (+ 3,58 Prozent auf 441,31 USD), Applied Materials (+ 3,10 Prozent auf 195,99 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,59 Prozent auf 161,46 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Keurig Dr Pepper (-3,43 Prozent auf 26,18 USD), JDcom (-2,42 Prozent auf 34,25 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,28 Prozent auf 336,89 USD), CrowdStrike (-2,09 Prozent auf 492,07 USD) und Zscaler (-2,00 Prozent auf 288,38 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 14 107 228 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,656 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,29 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at