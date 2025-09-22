Börse New York in Grün: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 ging im Plus aus dem Handelstag.

Schlussendlich ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,55 Prozent nach oben auf 24 761,07 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,155 Prozent leichter bei 24 588,18 Punkten, nach 24 626,25 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24 578,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 781,73 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 22.08.2025, den Wert von 23 498,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21 626,39 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 19 791,49 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 18,05 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 24 781,73 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 542,20 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Applied Materials (+ 5,48 Prozent auf 200,52 USD), Enphase Energy (+ 5,41 Prozent auf 40,50 USD), Constellation Energy (+ 4,90 Prozent auf 347,12 USD), Apple (+ 4,31 Prozent auf 256,08 USD) und Lam Research (+ 4,16 Prozent auf 132,20 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Keurig Dr Pepper (-4,28 Prozent auf 25,95 USD), JDcom (-3,33 Prozent auf 33,93 USD), Intel (-2,77 Prozent auf 28,76 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,56 Prozent auf 335,93 USD) und Paccar (-2,40 Prozent auf 97,07 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 71 133 843 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,656 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,06 Prozent die höchste Dividendenrendite.

