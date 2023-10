Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Plus

Am Montag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 1,09 Prozent auf 14 335,51 Punkte aufwärts. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,730 Prozent auf 14 283,98 Punkte an der Kurstafel, nach 14 180,42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 14 388,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 225,86 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Stand von 14 715,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 15 750,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 11 546,21 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 31,97 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 696,42 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Charter A (+ 4,78 Prozent auf 389,80 USD), Amazon (+ 3,89 Prozent auf 132,71 USD), Adobe (+ 3,70 Prozent auf 526,94 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,14 Prozent auf 9,85 USD) und Netflix (+ 3,07 Prozent auf 410,08 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil ON Semiconductor (-21,77 Prozent auf 65,34 USD), NXP Semiconductors (-5,00 Prozent auf 170,18 USD), DexCom (-4,91 Prozent auf 84,91 USD), Tesla (-4,79 Prozent auf 197,36 USD) und Enphase Energy (-4,18 Prozent auf 78,66 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 077 306 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 2,491 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 6,28 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,32 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

