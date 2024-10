Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker

In New York war heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 20 271,97 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,429 Prozent schwächer bei 20 154,83 Punkten in den Freitagshandel, nach 20 241,76 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 20 313,20 Punkte, das Tagestief hingegen 20 142,18 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,59 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 11.09.2024, mit 19 237,30 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2024, stand der NASDAQ 100 bei 20 211,36 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 11.10.2023, einen Wert von 15 241,12 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 22,53 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Fastenal (+ 9,76 Prozent auf 76,82 USD), Paccar (+ 3,07 Prozent auf 106,80 USD), Super Micro Computer (+ 2,86 Prozent auf 47,80 USD), Moderna (+ 2,57 Prozent auf 58,29 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 2,56 Prozent auf 199,58 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Tesla (-8,78 Prozent auf 217,80 USD), Align Technology (-3,31 Prozent auf 222,04 USD), Broadcom (-2,27 Prozent auf 181,48 USD), Workday A (-1,74 Prozent auf 240,90 USD) und Adobe (-1,62 Prozent auf 495,42 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 32 381 802 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,191 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,85 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at