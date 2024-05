Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ Composite auch am Dienstag in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag tendiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,08 Prozent fester bei 16 401,04 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,018 Prozent auf 16 391,16 Punkte an der Kurstafel, nach 16 388,24 Punkten am Vortag.

Bei 16 429,63 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 386,43 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, mit 16 175,09 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 14.02.2024, den Stand von 15 859,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, bei 12 284,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 11,07 Prozent. Bei 16 538,86 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Microvision (+ 25,60 Prozent auf 1,57 USD), 3D Systems (+ 17,69 Prozent auf 4,39 USD), Cutera (+ 16,59 Prozent auf 2,60 USD), BlackBerry (+ 14,66 Prozent auf 4,85 CAD) und Ballard Power (+ 9,02 Prozent auf 4,47 CAD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Enzon Pharmaceuticals (-13,34 Prozent auf 0,07 USD), Ultralife Batteries (-7,70 Prozent auf 11,38 USD), Escalon Medical (-5,73 Prozent auf 0,19 USD), Nortech Systems (-3,68 Prozent auf 15,71 USD) und Anglo American (-3,05 Prozent auf 26,25 GBP).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Anglo American-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 484 374 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,858 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Comtech Telecommunications-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 23,12 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at