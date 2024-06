Gute Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht am Montagmittag Gewinne

Der ATX Prime befindet sich am Montag im Aufwind.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,29 Prozent höher bei 1 780,04 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,068 Prozent auf 1 776,06 Punkte an der Kurstafel, nach 1 774,85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 792,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 775,70 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 17.05.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 877,27 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 1 710,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, einen Wert von 1 613,69 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,85 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 1,61 Prozent auf 21,44 EUR), Erste Group Bank (+ 1,59 Prozent auf 42,69 EUR), STRABAG SE (+ 1,46 Prozent auf 41,65 EUR), Österreichische Post (+ 1,01 Prozent auf 30,00 EUR) und Raiffeisen (+ 0,95 Prozent auf 15,97 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Lenzing (-2,78 Prozent auf 35,00 EUR), FACC (-2,33 Prozent auf 7,56 EUR), Marinomed Biotech (-2,26 Prozent auf 13,00 EUR), UBM Development (-1,83 Prozent auf 21,50 EUR) und Addiko Bank (-1,49 Prozent auf 19,90 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 365 184 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 25,552 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Im ATX Prime präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,12 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

