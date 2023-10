Gute Stimmung in Wien: ATX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain

Am Montag notiert der ATX um 09:13 Uhr via Wiener Börse 0,01 Prozent fester bei 3 034,75 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 104,904 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,011 Prozent auf 3 034,80 Punkte an der Kurstafel, nach 3 034,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 040,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 032,28 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, bei 3 158,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, einen Stand von 3 212,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, den Stand von 2 775,09 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 büßte der Index bereits um 3,95 Prozent ein. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 016,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit DO (+ 2,79 Prozent auf 110,40 EUR), Wienerberger (+ 0,88 Prozent auf 22,86 EUR), Andritz (+ 0,37 Prozent auf 43,20 EUR), Telekom Austria (+ 0,30 Prozent auf 6,65 EUR) und Lenzing (+ 0,29 Prozent auf 34,40 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil EVN (-1,01 Prozent auf 24,50 EUR), UNIQA Insurance (-0,93 Prozent auf 7,43 EUR), BAWAG (-0,68 Prozent auf 41,00 EUR), OMV (-0,66 Prozent auf 41,93 EUR) und IMMOFINANZ (-0,54 Prozent auf 18,38 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Telekom Austria-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 60 992 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 28,175 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,15 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

