Gute Stimmung in Zürich: mittags Pluszeichen im SLI

Der SLI gewinnt am Freitag an Fahrt.

Am Freitag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,77 Prozent fester bei 1 963,17 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0,398 Prozent stärker bei 1 955,99 Punkten, nach 1 948,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 1 955,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 965,15 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 1,30 Prozent. Vor einem Monat, am 13.08.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 928,05 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.06.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 963,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.09.2023, wies der SLI 1 729,40 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 11,32 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Straumann (+ 3,74 Prozent auf 123,35 CHF), Partners Group (+ 1,79 Prozent auf 1 193,50 CHF), Temenos (+ 1,65 Prozent auf 61,50 CHF), Holcim (+ 1,60 Prozent auf 81,20 CHF) und Lonza (+ 1,51 Prozent auf 550,80 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Sandoz (-0,17 Prozent auf 35,11 CHF), Schindler (-0,08 Prozent auf 242,00 CHF), Novartis (+ 0,02 Prozent auf 98,46 CHF), Nestlé (+ 0,09 Prozent auf 87,96 CHF) und ams (+ 0,26 Prozent auf 0,86 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 795 489 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 239,712 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Julius Bär-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

