Gute Stimmung in Zürich: SMI notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus

Anleger in Zürich schicken den SMI am Mittwoch erneut ins Plus.

Am Mittwoch notiert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,34 Prozent höher bei 12 934,31 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,480 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,031 Prozent auf 12 894,29 Punkte an der Kurstafel, nach 12 890,25 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Mittwoch bei 12 939,59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 892,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 1,01 Prozent. Vor einem Monat, am 03.11.2025, wurde der SMI mit 12 235,54 Punkten berechnet. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 03.09.2025, den Stand von 12 200,00 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 03.12.2024, einen Stand von 11 834,32 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,27 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten markiert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Logitech (+ 2,88 Prozent auf 95,80 CHF), Roche (+ 1,47 Prozent auf 317,90 CHF), Novartis (+ 1,17 Prozent auf 107,44 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,84 Prozent auf 162,10 CHF) und Givaudan (+ 0,57 Prozent auf 3 355,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Holcim (-1,34 Prozent auf 74,98 CHF), Swiss Re (-0,88 Prozent auf 140,10 CHF), Zurich Insurance (-0,76 Prozent auf 574,60 CHF), Richemont (-0,55 Prozent auf 171,60 CHF) und UBS (-0,55 Prozent auf 30,89 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 202 794 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 263,534 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,02 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at