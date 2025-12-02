UBS Aktie
|33,01EUR
|0,02EUR
|0,06%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Overweight" belassen. Kian Abouhossein und Delphine Lee bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Montagabend optimistisch für Europas Banken. Sie geben ihnen weiter den Vorzug vor ihrer US-Konkurrenz. Abouhossein und Lee sehen ein "perfektes Umfeld" aus einer zu erwartenden Konjunkturerholung und einer anhaltend starken Gewinnentwicklung. Ihre Favoriten bleiben Barclays, Natwest, Deutsche Bank und Societe Generale. Neu hinzu kommen Caixabank, Standard Chartered und die österreichische Erste Group./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 21:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Overweight
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
32,81 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
30,98 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UBSmehr Nachrichten
|
06:00
|Swiss prosecutors file charges against Credit Suisse and UBS (Financial Times)
|
01.12.25
|SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
01.12.25
|SIX-Handel: SMI beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
01.12.25
|Börse Zürich in Grün: SPI letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
01.12.25
|Zurückhaltung in Zürich: SLI am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
01.12.25
|Gewinne in Zürich: Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
01.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SMI klettert mittags (finanzen.at)
|
01.12.25
|SIX-Handel SLI am Montagmittag mit Verschnaufpause (finanzen.at)
Analysen zu UBSmehr Analysen
|06:56
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:56
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:56
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|18.06.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|33,01
|0,06%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:42
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:39
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|07:10
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:09
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|Bayer Neutral
|UBS AG
|06:56
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:35
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:35
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|01.12.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|01.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.12.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|01.12.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.12.25
|DHL Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Instone Real Estate Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets