07.11.2025 14:03:11

UBS Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 29 auf 30 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse hätten die Erwartungen weitgehend übertroffen, dürften aber den Konsens nicht sonderlich antreiben, schrieb Flora Bocahut am Donnerstagabend in ihrem Resümee nach Quartalszahlen. Highlight sei die harte Kernkapitalquote (CET1), aber insgesamt hätten die Risiken zugenommen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 22:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

