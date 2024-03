Gute Stimmung in Zürich: SPI beginnt Sitzung mit Gewinnen

Am vierten Tag der Woche geht es für den SPI erneut nach oben.

Um 09:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,05 Prozent stärker bei 15 010,80 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,948 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,073 Prozent höher bei 15 014,59 Punkten in den Handel, nach 15 003,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 15 010,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 022,69 Punkten verzeichnete.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,593 Prozent. Vor einem Monat, am 07.02.2024, stand der SPI noch bei 14 653,74 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 07.12.2023, bei 14 329,28 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 07.03.2023, bei 14 258,78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,03 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 15 022,69 Punkte. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Evolva (+ 30,50 Prozent auf 0,83 CHF), Molecular Partners (+ 5,78 Prozent auf 3,66 CHF), Avolta (ex Dufry) (+ 3,03 Prozent auf 36,68 CHF), Medartis (+ 3,00 Prozent auf 72,00 CHF) und Edisun Power Europe (+ 1,97 Prozent auf 103,50 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-6,25 Prozent auf 1,50 CHF), Meyer Burger (-4,95 Prozent auf 0,06 CHF), dormakaba (-3,30 Prozent auf 440,00 CHF), Novartis (-2,87 Prozent auf 88,45 CHF) und ams (-2,85 Prozent auf 1,34 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 718 635 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 250,595 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Im SPI verzeichnet die Orascom Development-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die mobilezone-Aktie mit 6,95 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at