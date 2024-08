Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht am Mittag Zuschläge

Am Freitagmittag agieren die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Um 12:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,03 Prozent aufwärts auf 16 350,49 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,186 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,505 Prozent tiefer bei 16 262,88 Punkten, nach 16 345,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 350,49 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 262,88 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,01 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 23.07.2024, lag der SPI-Kurs bei 16 301,82 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 23.05.2024, bei 15 981,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, wies der SPI einen Wert von 14 455,87 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 12,22 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Leclanche (Leclanché SA) (+ 10,56 Prozent auf 0,34 CHF), Curatis (+ 4,48 Prozent auf 5,60 CHF), Orior (+ 3,50 Prozent auf 59,20 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 3,26 Prozent auf 26,95 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 2,65 Prozent auf 15,48 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen HOCHDORF (-16,35 Prozent auf 5,22 CHF), Evolva (-8,30 Prozent auf 0,86 CHF), Perrot Duval SA (-5,11 Prozent auf 65,00 CHF), GAM (-4,63 Prozent auf 0,14 CHF) und Peach Property Group (-3,81 Prozent auf 7,07 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 2 759 440 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 256,844 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Die Talenthouse-Aktie präsentiert mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 8,93 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der CPH Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at