Habeck besucht Pilotprojekt für Wärmeerzeugung in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht an diesem Montag (9.30 Uhr) ein Pilotprojekt zur nachhaltigen Wärmeerzeugung in Berliner Mehrfamilienhäusern. Durchgeführt wird das Projekt vom Immobilienkonzern Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) und dem Berliner Start-up Decarbon1ze. Dabei wird überschüssige Energie aus erneuerbaren Quellen über sogenannte Stromzusatzheizungen zum Heizen der Gebäude verwendet.

Bei diesen Stromzusatzheizungen handelt es sich Vonovia zufolge um Heizstäbe, die wie Tauchsieder in die Warmwasserspeicher der Häuser eingebaut werden. Statt mit Gas werden sie mit Strom aus Windenergie betrieben, der sonst wegen Überkapazitäten abgeregelt würde. Der ostdeutsche Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz ist ebenfalls an dem Projekt beteiligt./maa/DP/nas