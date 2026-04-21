Halliburton Aktie
WKN: 853986 / ISIN: US4062161017
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21.04.2026 16:33:08
Halliburton (HAL) Q1 2026 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Tuesday, April 21, 2026 at 9 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Halliburton Co.
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23.04.26
|S&P 500-Titel Halliburton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halliburton von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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20.04.26
|Ausblick: Halliburton vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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16.04.26
|S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halliburton-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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09.04.26
|S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halliburton von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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06.04.26
|Erste Schätzungen: Halliburton stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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02.04.26
|S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halliburton von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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27.03.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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27.03.26
|Schwacher Handel: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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