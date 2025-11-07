Haemonetics Aktie
WKN: 881782 / ISIN: US4050241003
|
07.11.2025 02:14:13
Haemonetics Corp Bottom Line Climbs In Q2
(RTTNews) - Haemonetics Corp (HAE) revealed a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $38.68 million, or $0.81 per share. This compares with $33.83 million, or $0.66 per share, last year.
Excluding items, Haemonetics Corp reported adjusted earnings of $60.30 million or $1.27 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 5.3% to $327.32 million from $345.51 million last year.
Haemonetics Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $38.68 Mln. vs. $33.83 Mln. last year. -EPS: $0.81 vs. $0.66 last year. -Revenue: $327.32 Mln vs. $345.51 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $4.80 - $5.00
Aktien in diesem Artikel
|Haemonetics Corp.
|57,00
|31,94%
