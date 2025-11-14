Hana Microelectronics PCL präsentierte Quartalsergebnisse

Hana Microelectronics PCL hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,460 THB je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,20 Prozent auf 5,29 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,10 Milliarden THB gelegen.

Redaktion finanzen.at