Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag auf grünem Terrain

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,89 Prozent fester bei 4 956,90 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,177 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,050 Prozent auf 4 915,49 Punkte an der Kurstafel, nach 4 913,03 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 963,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 913,49 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.07.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 815,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.05.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 963,20 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.08.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 326,47 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,84 Prozent zu. Bei 5 121,71 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 1,76 Prozent auf 32,92 EUR), SAP SE (+ 1,51 Prozent auf 198,14 EUR), BASF (+ 1,22 Prozent auf 45,74 EUR), Bayer (+ 1,14 Prozent auf 27,93 EUR) und UniCredit (+ 1,08 Prozent auf 36,84 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,31 Prozent auf 488,80 EUR), Allianz (-0,18 Prozent auf 280,20 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,18 Prozent auf 3,68 EUR), Deutsche Börse (+ 0,10 Prozent auf 202,10 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,23 Prozent auf 96,52 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 235 296 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 334,595 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,39 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

