Handel in Europa: STOXX 50 in der Gewinnzone

Am Mittwochmittag herrscht in Europa ein ruhiger Handel.

Am Mittwoch geht es im STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,14 Prozent auf 4 711,59 Punkte aufwärts. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,083 Prozent auf 4 708,80 Punkte an der Kurstafel, nach 4 704,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 717,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 688,58 Punkten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 1,53 Prozent. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 19.02.2025, bei 4 708,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 320,86 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.03.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 377,51 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 8,59 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 826,72 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 291,01 Punkten.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,22 Prozent auf 50,68 CHF), Richemont (+ 0,89 Prozent auf 165,10 CHF), Enel (+ 0,55 Prozent auf 7,12 EUR), UniCredit (+ 0,33 Prozent auf 55,20 EUR) und AstraZeneca (+ 0,29 Prozent auf 118,80 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil UBS (-1,73 Prozent auf 29,03 CHF), BASF (-1,62 Prozent auf 52,30 EUR), Glencore (-1,43 Prozent auf 3,15 GBP), GSK (-1,31 Prozent auf 15,12 GBP) und Diageo (-1,04 Prozent auf 20,58 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Aktuell weist die Glencore-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 864 253 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Novo Nordisk mit 324,455 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BAT-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,76 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at