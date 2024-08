Handel in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels zu

Am Mittwoch geht es im STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,12 Prozent auf 4 261,19 Punkte nach oben. Zuvor ging der STOXX 50 0,232 Prozent stärker bei 4 266,04 Punkten in den Handel, nach 4 256,15 Punkten am Vortag.

Bei 4 248,65 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 273,26 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 0,871 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 4 520,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 455,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2023, lag der STOXX 50 noch bei 3 949,05 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,14 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UBS (+ 1,51 Prozent auf 24,18 CHF), Siemens (+ 1,38 Prozent auf 156,12 EUR), Roche (+ 1,31 Prozent auf 270,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,19 Prozent auf 44,14 CHF) und Novartis (+ 1,10 Prozent auf 94,32 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,46 Prozent auf 36,42 EUR), Enel (-0,22 Prozent auf 6,36 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,15 Prozent auf 132,90 EUR), Glencore (-0,14 Prozent auf 3,93 GBP) und Rio Tinto (+ 0,13 Prozent auf 49,20 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 388 783 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 501,885 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

2024 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index weist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at