Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags in Grün

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,32 Prozent auf 3 960,79 Punkte an. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,031 Prozent auf 3 949,54 Punkte an der Kurstafel, nach 3 948,30 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 3 949,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 965,30 Punkten lag.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 0,516 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 823,09 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 22.08.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 922,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.11.2022, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 742,93 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 7,46 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 1,64 Prozent auf 141,72 EUR), Siemens (+ 1,58 Prozent auf 150,00 EUR), Novartis (+ 1,49 Prozent auf 86,34 CHF), RELX (+ 1,30 Prozent auf 30,45 GBP) und Diageo (+ 1,09 Prozent auf 28,29 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BP (-2,98 Prozent auf 4,62 GBP), Bayer (-2,84 Prozent auf 33,02 EUR), Glencore (-1,46 Prozent auf 4,50 GBP), HSBC (-1,30 Prozent auf 6,05 GBP) und Enel (-0,77 Prozent auf 6,37 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 240 824 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 420,781 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,63 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

