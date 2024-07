Handel in Frankfurt: DAX startet mit Gewinnen

Der DAX knüpft am Mittwoch an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:12 Uhr klettert der DAX im XETRA-Handel um 0,21 Prozent auf 18 274,57 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,776 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,003 Prozent höher bei 18 236,75 Punkten, nach 18 236,19 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 236,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 310,10 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,08 Prozent nach unten. Der DAX stand vor einem Monat, am 10.06.2024, bei 18 494,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2024, bewegte sich der DAX bei 18 097,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2023, wies der DAX 15 673,16 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,98 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 18 892,92 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten erreicht.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Porsche (+ 4,00 Prozent auf 75,48 EUR), Siemens Energy (+ 1,24 Prozent auf 26,95 EUR), Zalando (+ 1,07 Prozent auf 23,64 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,01 Prozent auf 39,96 EUR) und Sartorius vz (+ 0,87 Prozent auf 232,40 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil MTU Aero Engines (-1,28 Prozent auf 246,00 EUR), BASF (-1,14 Prozent auf 43,70 EUR), Rheinmetall (-0,70 Prozent auf 497,30 EUR), Commerzbank (-0,55 Prozent auf 14,51 EUR) und Merck (-0,53 Prozent auf 148,90 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 268 189 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 219,252 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,56 zu Buche schlagen. Mit 8,46 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at