Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsstart fester

Um 09:12 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,96 Prozent aufwärts auf 18 674,86 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,796 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der DAX 0,032 Prozent fester bei 18 503,79 Punkten, nach 18 497,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 503,79 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 689,22 Zählern.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Der DAX wurde vor einem Monat, am 03.05.2024, mit 18 001,60 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, einen Wert von 17 735,07 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, lag der DAX-Kurs bei 16 051,23 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,36 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3,32 Prozent auf 534,60 EUR), Hannover Rück (+ 2,28 Prozent auf 233,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,94 Prozent auf 97,58 EUR), Deutsche Bank (+ 1,62 Prozent auf 15,47 EUR) und Siemens (+ 1,51 Prozent auf 178,92 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Commerzbank (-1,32 Prozent auf 15,34 EUR), Brenntag SE (-0,12 Prozent auf 65,90 EUR), Fresenius SE (+ 0,00 Prozent auf 29,28 EUR), Symrise (+ 0,00 Prozent auf 109,35 EUR) und Bayer (+ 0,02 Prozent auf 28,25 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 621 456 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 193,713 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 3,01 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 7,95 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

