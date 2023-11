Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Grün

Der DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am vierten Tag der Woche fort.

Der DAX klettert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,31 Prozent auf 15 797,56 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,597 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,373 Prozent auf 15 806,91 Punkte an der Kurstafel, nach 15 748,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 15 815,77 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 796,18 Zählern.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 3,35 Prozent. Vor einem Monat, am 16.10.2023, wurde der DAX mit 15 237,99 Punkten berechnet. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 16.08.2023, mit 15 789,45 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 16.11.2022, verzeichnete der DAX einen Wert von 14 234,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 12,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 976,44 Punkten.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Siemens (+ 4,88 Prozent auf 145,68 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,05 Prozent auf 24,99 EUR), EON SE (+ 0,93 Prozent auf 11,39 EUR), RWE (+ 0,63 Prozent auf 38,26 EUR) und Brenntag SE (+ 0,50 Prozent auf 76,06 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil BASF (-1,95 Prozent auf 44,17 EUR), Bayer (-1,00 Prozent auf 40,68 EUR), Zalando (-0,58 Prozent auf 23,99 EUR), QIAGEN (-0,52 Prozent auf 36,35 EUR) und adidas (-0,44 Prozent auf 178,14 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1 093 316 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 159,383 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,73 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

