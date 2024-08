Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung im Minus

Der LUS-DAX verlor am Abend an Wert.

Zum Handelsende bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 2,24 Prozent schwächer bei 18 087,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 18 511,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 057,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 01.07.2024, den Wert von 18 322,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2024, einen Wert von 17 899,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.08.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 16 254,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 8,02 Prozent zu Buche. Bei 18 888,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 3,08 Prozent auf 24,44 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,36 Prozent auf 29,08 EUR), Merck (+ 1,51 Prozent auf 168,30 EUR), Covestro (+ 0,77 Prozent auf 54,88 EUR) und QIAGEN (+ 0,34 Prozent auf 41,42 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-6,28 Prozent auf 38,66 EUR), Commerzbank (-5,40 Prozent auf 14,28 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-4,39 Prozent auf 133,88 EUR), Fresenius SE (-4,34 Prozent auf 31,75 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-3,90 Prozent auf 99,18 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 831 609 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 223,991 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,60 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at