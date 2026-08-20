Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Index-Performance im Fokus 20.08.2026 15:58:23

Handel in Frankfurt: LUS-DAX in Rot

Handel in Frankfurt: LUS-DAX in Rot

Der LUS-DAX verzeichnet am vierten Tag der Woche Verluste.

Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,47 Prozent auf 25 969,00 Punkte nach.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 912,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 129,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Stand von 24 711,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2026, den Wert von 24 765,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 303,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,71 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 576,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit EON SE (+ 1,41 Prozent auf 17,62 EUR), QIAGEN (+ 1,24 Prozent auf 38,06 EUR), Infineon (+ 0,91 Prozent auf 55,48 EUR), Symrise (+ 0,85 Prozent auf 88,30 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,79 Prozent auf 159,05 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen adidas (-3,18 Prozent auf 150,95 EUR), Brenntag SE (-2,92 Prozent auf 59,88 EUR), Scout24 (-1,55 Prozent auf 76,10 EUR), MTU Aero Engines (-1,37 Prozent auf 360,90 EUR) und BASF (-1,35 Prozent auf 51,09 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 324 470 Aktien gehandelt. Mit 210,642 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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06.08.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

adidas 151,35 -2,76% adidas
BASF 51,26 -0,91% BASF
Brenntag SE 60,78 -1,20% Brenntag SE
E.ON SE 17,45 0,37% E.ON SE
Heidelberg Materials 158,80 1,02% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 75,06 -0,42% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 55,41 0,98% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 356,60 -2,35% MTU Aero Engines AG
QIAGEN N.V. 38,18 0,81% QIAGEN N.V.
SAP SE 185,20 0,47% SAP SE
Scout24 76,20 -0,78% Scout24
Symrise AG 88,98 1,76% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 74,54 -0,11% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 956,00 -0,52%

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