Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Index-Performance im Fokus
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20.08.2026 15:58:23
Handel in Frankfurt: LUS-DAX in Rot
Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,47 Prozent auf 25 969,00 Punkte nach.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 912,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 129,00 Einheiten.
LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Stand von 24 711,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2026, den Wert von 24 765,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 303,00 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,71 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 576,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit EON SE (+ 1,41 Prozent auf 17,62 EUR), QIAGEN (+ 1,24 Prozent auf 38,06 EUR), Infineon (+ 0,91 Prozent auf 55,48 EUR), Symrise (+ 0,85 Prozent auf 88,30 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,79 Prozent auf 159,05 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen adidas (-3,18 Prozent auf 150,95 EUR), Brenntag SE (-2,92 Prozent auf 59,88 EUR), Scout24 (-1,55 Prozent auf 76,10 EUR), MTU Aero Engines (-1,37 Prozent auf 360,90 EUR) und BASF (-1,35 Prozent auf 51,09 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 324 470 Aktien gehandelt. Mit 210,642 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|151,35
|-2,76%
|BASF
|51,26
|-0,91%
|Brenntag SE
|60,78
|-1,20%
|E.ON SE
|17,45
|0,37%
|Heidelberg Materials
|158,80
|1,02%
|Henkel KGaA Vz.
|75,06
|-0,42%
|Infineon AG
|55,41
|0,98%
|MTU Aero Engines AG
|356,60
|-2,35%
|QIAGEN N.V.
|38,18
|0,81%
|SAP SE
|185,20
|0,47%
|Scout24
|76,20
|-0,78%
|Symrise AG
|88,98
|1,76%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|74,54
|-0,11%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 956,00
|-0,52%
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