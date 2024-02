Handel in Frankfurt: LUS-DAX leichter

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,05 Prozent leichter bei 16 991,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 16 946,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 002,00 Zählern.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.01.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 16 744,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.11.2023, lag der LUS-DAX noch bei 15 219,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.02.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 448,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,48 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 17 012,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Porsche (+ 5,95 Prozent auf 83,38 EUR), Zalando (+ 5,18 Prozent auf 19,29 EUR), Siemens Energy (+ 3,17 Prozent auf 14,33 EUR), Porsche Automobil vz (+ 3,17 Prozent auf 47,55 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,11 Prozent auf 65,04 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Siemens Healthineers (-1,26 Prozent auf 53,48 EUR), Covestro (-1,05 Prozent auf 47,25 EUR), EON SE (-0,92 Prozent auf 12,44 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,61 Prozent auf 389,40 EUR) und Rheinmetall (-0,40 Prozent auf 327,20 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 613 682 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 188,088 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,85 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

