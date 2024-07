Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels

Der LUS-DAX verzeichnete am Donnerstagabend Verluste.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,55 Prozent tiefer bei 18 345,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 18 342,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 535,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 18.06.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 18 149,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 18.04.2024, mit 17 749,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 18.07.2023, den Wert von 16 134,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,56 Prozent nach oben. Bei 18 888,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 2,88 Prozent auf 15,36 EUR), Daimler Truck (+ 2,56 Prozent auf 38,13 EUR), Continental (+ 1,93 Prozent auf 59,18 EUR), Rheinmetall (+ 1,92 Prozent auf 493,00 EUR) und Porsche (+ 1,89 Prozent auf 73,44 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Siemens (-4,42 Prozent auf 170,52 EUR), Siemens Energy (-2,32 Prozent auf 24,85 EUR), SAP SE (-1,46 Prozent auf 180,58 EUR), Infineon (-1,33 Prozent auf 34,47 EUR) und Merck (-1,29 Prozent auf 152,55 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 7 053 997 Aktien gehandelt. Mit 218,528 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,12 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at