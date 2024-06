Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Mittag Zuschläge

Am Donnerstag agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Um 12:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,07 Prozent fester bei 18 163,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18 236,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 136,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.05.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 797,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 27.03.2024, bei 18 515,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 27.06.2023, bei 15 886,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,47 Prozent. Bei 18 888,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. 16 345,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit MTU Aero Engines (+ 1,36 Prozent auf 223,90 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,25 Prozent auf 95,76 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,18) Prozent auf 55,06 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,11 Prozent auf 26,37 EUR) und Merck (+ 0,93 Prozent auf 156,95 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Zalando (-2,16 Prozent auf 21,33 EUR), RWE (-1,57 Prozent auf 32,70 EUR), Sartorius vz (-1,44 Prozent auf 219,30 EUR), EON SE (-1,00 Prozent auf 12,37 EUR) und Infineon (-0,92 Prozent auf 34,06 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 213 121 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 212,108 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,50 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

