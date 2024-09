Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Grün

Der LUS-DAX notierte am vierten Tag der Woche im Plus.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,32 Prozent höher bei 19 006,50 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 738,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 046,50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 19.08.2024, mit 18 428,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 19.06.2024, den Wert von 18 084,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.09.2023, den Wert von 15 685,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 13,51 Prozent nach oben. Bei 19 046,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 4,41 Prozent auf 100,00 EUR), Bayer (+ 3,74 Prozent auf 28,97 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 3,70 Prozent auf 133,40 EUR), Beiersdorf (+ 3,62 Prozent auf 128,70 EUR) und SAP SE (+ 3,27 Prozent auf 206,10 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil RWE (-3,84 Prozent auf 31,04 EUR), EON SE (-2,62 Prozent auf 13,18 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,42 Prozent auf 31,92 EUR), Deutsche Telekom (-1,70 Prozent auf 26,02 EUR) und Fresenius SE (-1,08 Prozent auf 33,85 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 9 538 255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 234,058 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

