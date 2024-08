Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Zuschlägen

Der LUS-DAX gewann zum Handelsende an Wert.

Schlussendlich notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,30 Prozent fester bei 18 417,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 18 470,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 299,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 30.06.2024, den Wert von 18 255,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 17 899,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.07.2023, stand der LUS-DAX noch bei 16 457,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 9,99 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 3,69 Prozent auf 252,70 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 2,55 Prozent auf 133,56 EUR), Deutsche Bank (+ 2,05 Prozent auf 14,61 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,84 Prozent auf 259,70 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,73 Prozent auf 28,78 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Siemens Healthineers (-1,34 Prozent auf 53,20 EUR), Henkel vz (-1,26 Prozent auf 78,58 EUR), Heidelberg Materials (-0,87 Prozent auf 97,80 EUR), BASF (-0,53 Prozent auf 42,77 EUR) und SAP SE (-0,45 Prozent auf 192,02 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 461 094 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 228,377 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,62 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

