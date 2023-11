Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone

Machte sich der MDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Am Freitag tendiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,79 Prozent fester bei 24 926,50 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 222,756 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,361 Prozent auf 24 819,24 Punkte an der Kurstafel, nach 24 729,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 24 819,24 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 994,62 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 4,41 Prozent. Vor einem Monat, am 03.10.2023, wies der MDAX 25 296,86 Punkte auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2023, den Wert von 27 936,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2022, wies der MDAX einen Wert von 23 247,65 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 sank der Index bereits um 2,16 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 626,97 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell SMA Solar (+ 3,46 Prozent auf 55,25 EUR), Lufthansa (+ 2,93 Prozent auf 7,24 EUR), ENCAVIS (+ 2,90 Prozent auf 12,96 EUR), TAG Immobilien (+ 2,77 Prozent auf 11,49 EUR) und LEG Immobilien (+ 2,51 Prozent auf 66,10 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil TeamViewer (-1,04 Prozent auf 14,26 EUR), Nemetschek SE (-0,81 Prozent auf 68,78 EUR), Scout24 (-0,53 Prozent auf 59,50 EUR), Vitesco Technologies (-0,49 Prozent auf 92,20 EUR) und RATIONAL (-0,44 Prozent auf 560,50 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 920 844 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 15,636 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Telefonica Deutschland-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,04 Prozent, die höchste im Index.

