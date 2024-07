Handel in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Am Morgen geht es für den MDAX erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent fester bei 25 429,19 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 249,678 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,245 Prozent höher bei 25 480,46 Punkten, nach 25 418,28 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 421,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 489,72 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, einen Stand von 25 296,18 Punkten auf. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.04.2024, bei 26 625,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, einen Stand von 28 253,09 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,25 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. 24 942,65 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,72 Prozent auf 141,80 EUR), RTL (+ 1,66 Prozent auf 30,70 EUR), EVOTEC SE (+ 1,18 Prozent auf 9,00 EUR), JENOPTIK (+ 1,18 Prozent auf 27,42 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,67 Prozent auf 90,40 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Aurubis (-1,66 Prozent auf 70,90 EUR), Delivery Hero (-1,43 Prozent auf 18,98 EUR), PUMA SE (-0,85 Prozent auf 44,48 EUR), Evonik (-0,71 Prozent auf 18,78 EUR) und AIXTRON SE (-0,66 Prozent auf 20,94 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 289 030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 18,412 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die Lufthansa-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 14,54 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

