Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich in Grün

Am Montag legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich ging der MDAX den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 25 199,41 Punkten aus dem Montagshandel. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 249,135 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,112 Prozent auf 25 168,31 Punkte an der Kurstafel, nach 25 196,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Montag bei 25 096,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 215,57 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 26.07.2024, den Stand von 25 116,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, den Wert von 27 124,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, einen Wert von 26 999,47 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,11 Prozent. Bei 27 641,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 476,10 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 5,54 Prozent auf 6,19 EUR), HelloFresh (+ 3,61 Prozent auf 7,63 EUR), TRATON (+ 1,88 Prozent auf 29,85 EUR), LEG Immobilien (+ 1,76 Prozent auf 87,84 EUR) und TAG Immobilien (+ 1,67 Prozent auf 15,20 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil AIXTRON SE (-2,62 Prozent auf 17,07 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,20 Prozent auf 119,80 EUR), RATIONAL (-1,94 Prozent auf 886,50 EUR), HUGO BOSS (-1,90 Prozent auf 39,83 EUR) und Siltronic (-1,75 Prozent auf 73,05 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 844 862 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 20,013 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die TRATON-Aktie präsentiert mit 5,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index zeigt die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,53 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at