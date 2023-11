Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

Der MDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,09 Prozent auf 24 061,14 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 220,643 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,387 Prozent höher bei 24 133,12 Punkten, nach 24 040,19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 23 819,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 137,67 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,786 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Wert von 26 075,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.08.2023, betrug der MDAX-Kurs 28 571,23 Punkte. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 01.11.2022, bei 24 019,05 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2023 bereits um 5,55 Prozent zurück. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Bei 23 626,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit TAG Immobilien (+ 2,63 Prozent auf 10,56 EUR), LEG Immobilien (+ 2,41 Prozent auf 60,26 EUR), Talanx (+ 1,93 Prozent auf 60,60 EUR), CTS Eventim (+ 1,49 Prozent auf 57,90 EUR) und Fraport (+ 1,39 Prozent auf 47,38 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen WACKER CHEMIE (-4,37 Prozent auf 110,45 EUR), Befesa (-3,41 Prozent auf 26,60 EUR), SMA Solar (-3,12 Prozent auf 55,95 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,08 Prozent auf 79,22 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-2,69 Prozent auf 5,14 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 486 078 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 15,378 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

2023 weist die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,18 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

