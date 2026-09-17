Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Kursverlauf
|
17.09.2026 12:26:50
Handel in Frankfurt: MDAX steigt mittags
Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,07 Prozent fester bei 31 299,57 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 348,214 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,386 Prozent auf 31 397,44 Punkte an der Kurstafel, nach 31 276,77 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag am Donnerstag bei 31 481,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 170,01 Punkten erreichte.
So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,773 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 356,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 855,82 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 30 217,38 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,03 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 4,45 Prozent auf 62,25 EUR), DEUTZ (+ 3,61 Prozent auf 12,04 EUR), Schaeffler (+ 3,21 Prozent auf 7,08 EUR), Porsche vz (+ 2,43 Prozent auf 46,37 EUR) und TRATON (+ 2,36 Prozent auf 37,30 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Bilfinger SE (-20,12 Prozent auf 60,35 EUR), WACKER CHEMIE (-2,76 Prozent auf 86,20 EUR), RENK (-2,60 Prozent auf 39,66 EUR), CTS Eventim (-1,92 Prozent auf 56,10 EUR) und Bechtle (-1,50 Prozent auf 34,20 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im MDAX ist die Bilfinger SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 706 968 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,590 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder
Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,16 Prozent bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
16.09.26
|XETRA-Handel: MDAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
16.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|33,44
|-3,58%
|Bilfinger SE
|59,80
|-20,79%
|CTS Eventim
|56,05
|-1,58%
|DEUTZ AG
|12,13
|5,11%
|freenet AG
|25,12
|1,45%
|Nemetschek SE
|61,15
|2,51%
|Porsche Automobil Holding SE
|29,67
|3,92%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|47,23
|5,19%
|RENK
|40,17
|-1,62%
|Schaeffler AG
|7,09
|3,81%
|thyssenkrupp AG
|15,53
|2,07%
|TRATON
|37,06
|2,26%
|WACKER CHEMIE AG
|86,30
|-2,15%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 448,12
|0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed hebt Leitzinsen an: US-Börsen im Plus -- ATX und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street sind steigende Kurse zu sehen. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.