Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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Kursverlauf 17.09.2026 12:26:50

Handel in Frankfurt: MDAX steigt mittags

Handel in Frankfurt: MDAX steigt mittags

Der MDAX bewegt sich heute kaum.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,07 Prozent fester bei 31 299,57 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 348,214 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,386 Prozent auf 31 397,44 Punkte an der Kurstafel, nach 31 276,77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Donnerstag bei 31 481,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 170,01 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,773 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 356,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 855,82 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 30 217,38 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,03 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 4,45 Prozent auf 62,25 EUR), DEUTZ (+ 3,61 Prozent auf 12,04 EUR), Schaeffler (+ 3,21 Prozent auf 7,08 EUR), Porsche vz (+ 2,43 Prozent auf 46,37 EUR) und TRATON (+ 2,36 Prozent auf 37,30 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Bilfinger SE (-20,12 Prozent auf 60,35 EUR), WACKER CHEMIE (-2,76 Prozent auf 86,20 EUR), RENK (-2,60 Prozent auf 39,66 EUR), CTS Eventim (-1,92 Prozent auf 56,10 EUR) und Bechtle (-1,50 Prozent auf 34,20 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX ist die Bilfinger SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 706 968 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,590 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,16 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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22.06.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 33,44 -3,58% Bechtle AG
Bilfinger SE 59,80 -20,79% Bilfinger SE
CTS Eventim 56,05 -1,58% CTS Eventim
DEUTZ AG 12,13 5,11% DEUTZ AG
freenet AG 25,12 1,45% freenet AG
Nemetschek SE 61,15 2,51% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 29,67 3,92% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 47,23 5,19% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 40,17 -1,62% RENK
Schaeffler AG 7,09 3,81% Schaeffler AG
thyssenkrupp AG 15,53 2,07% thyssenkrupp AG
TRATON 37,06 2,26% TRATON
WACKER CHEMIE AG 86,30 -2,15% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 448,12 0,55%

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