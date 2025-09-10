Schaeffler Aktie

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
10.09.2025 18:11:52

Schaeffler Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Jose M Asumendi passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Auto- und Industriezulieferer unter dem Einfluss der jüngsten Halbjahreszahlen an. Er blickt nun gespannt auf den Kapitalmarkttag, der in Kürze stattfindet. Den Fokus erwartet er auf mittelfristigen Ambitionen in den Bereichen E-Mobilität und Bearings & Industrial Solutions (B&IS) sowie dem Geschäftspotenzial mit humanoiden Robotern./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 16:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 16:43 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
4,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schaeffler AGmehr Nachrichten

Analysen zu Schaeffler AGmehr Analysen

18:11 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Schaeffler Neutral UBS AG
12.08.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.25 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aktuelle Aktienanalysen

18:11 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
18:05 Aurubis Add Baader Bank
16:30 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
16:30 Kering Market-Perform Bernstein Research
16:30 Inditex Sector Perform RBC Capital Markets
16:30 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
16:30 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
16:29 Apple Halten DZ BANK
16:29 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
16:29 Inditex Kaufen DZ BANK
16:13 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
15:47 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
15:31 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:03 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
15:03 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
15:02 Hermès Outperform RBC Capital Markets
15:01 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
15:01 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
13:49 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:47 CTS Eventim Halten DZ BANK
13:47 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
13:44 Diageo Hold Deutsche Bank AG
13:44 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
13:42 Unilever Buy Deutsche Bank AG
13:39 Novartis Buy Deutsche Bank AG
13:34 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
13:33 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:33 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
13:33 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:31 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:30 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:29 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:29 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
13:28 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:28 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
13:27 K+S Buy Warburg Research
13:24 Energiekontor Buy Warburg Research
13:23 Unilever Outperform Bernstein Research
13:19 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
13:17 Inditex Hold Deutsche Bank AG
13:16 Inditex Neutral UBS AG
13:16 Novo Nordisk Neutral UBS AG
13:14 Continental Underperform Bernstein Research
13:13 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:10 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
09:59 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:54 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:53 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
09:52 Inditex Underperform RBC Capital Markets
09:51 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen