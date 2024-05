Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich leichter

Der SDAX zeigt sich am Mittag leichter.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent schwächer bei 14 725,80 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 118,055 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,092 Prozent leichter bei 14 759,17 Punkten, nach 14 772,72 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 14 785,29 Punkte, das Tagestief hingegen 14 721,36 Zähler.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,90 Prozent nach oben. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 08.04.2024, bei 14 499,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.02.2024, lag der SDAX noch bei 13 825,47 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 08.05.2023, einen Stand von 13 825,87 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 6,55 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 785,29 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit AUTO1 (+ 25,28 Prozent auf 6,74 EUR), ADTRAN (+ 14,44 Prozent auf 5,39 USD), ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,08 Prozent auf 7,12 EUR), BayWa (+ 1,96 Prozent auf 23,40 EUR) und SYNLAB (+ 1,74 Prozent auf 10,54 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil SAF-HOLLAND SE (-8,86 Prozent auf 16,86 EUR), CompuGroup Medical SE (-5,28 Prozent auf 27,60 EUR), Vitesco Technologies (-4,30 Prozent auf 69,05 EUR), METRO (St) (-4,26 Prozent auf 4,94 EUR) und CANCOM SE (-3,39 Prozent auf 29,08 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die AUTO1-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 047 418 Aktien gehandelt. Mit 16,450 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,90 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at