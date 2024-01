Handel in Frankfurt: SDAX startet in der Verlustzone

So bewegt sich der SDAX am Morgen.

Um 09:13 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent schwächer bei 13 787,45 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 115,059 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,049 Prozent auf 13 814,47 Punkte an der Kurstafel, nach 13 821,19 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 814,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 760,08 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der SDAX bereits um 1,70 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, bewegte sich der SDAX bei 13 189,87 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 03.10.2023, den Stand von 12 549,38 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 03.01.2023, einen Stand von 12 218,83 Punkten auf.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Energiekontor (+ 2,47 Prozent auf 82,90 EUR), SYNLAB (+ 1,59 Prozent auf 11,47 EUR), pbb (+ 1,40 Prozent auf 6,16 EUR), ADTRAN (+ 1,23 Prozent auf 7,43 USD) und STO SE (+ 1,00 Prozent auf 141,20 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen AUTO1 (-3,24 Prozent auf 6,21 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1,46 Prozent auf 14,85 EUR), Befesa (-1,39 Prozent auf 33,98 EUR), Klöckner (-1,35 Prozent auf 6,59 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (-1,23 Prozent auf 3,61 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 92 545 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 10,660 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Unter den SDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,32 Prozent bei der Schaeffler-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at