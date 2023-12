Handel in Frankfurt: SDAX zum Start schwächer

Am Dienstag tendiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,12 Prozent leichter bei 13 233,61 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 107,767 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,072 Prozent auf 13 259,35 Punkte an der Kurstafel, nach 13 249,79 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 230,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 259,35 Einheiten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 12 767,80 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.09.2023, wurde der SDAX auf 13 034,57 Punkte taxiert. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 12.12.2022, einen Wert von 12 192,85 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 9,51 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 13 880,68 Punkten. 11 973,73 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell ADTRAN (+ 1,96 Prozent auf 6,23 USD), Varta (+ 1,45 Prozent auf 20,31 EUR), adesso SE (+ 1,05 Prozent auf 96,20 EUR), Siltronic (+ 1,02 Prozent auf 84,35 EUR) und thyssenkrupp nucera (+ 0,96 Prozent auf 15,78 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen MorphoSys (-5,06 Prozent auf 31,69 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,82 Prozent auf 29,14 EUR), secunet Security Networks (-1,39 Prozent auf 141,40 EUR), JOST Werke (-1,27 Prozent auf 42,80 EUR) und NORMA Group SE (-1,25 Prozent auf 15,03 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die MorphoSys-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 80 688 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 10,380 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TRATON-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 8,36 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Schaeffler-Aktie an.

Redaktion finanzen.at