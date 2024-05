Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,09 Prozent höher bei 14 850,98 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 122,878 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,191 Prozent stärker bei 14 865,78 Punkten in den Handel, nach 14 837,44 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 14 875,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 826,21 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bewegte sich der SDAX bei 14 348,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13 707,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, lag der SDAX-Kurs bei 13 592,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,45 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 14 900,90 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell 1&1 (+ 3,69 Prozent auf 17,44 EUR), pbb (+ 3,17 Prozent auf 5,20 EUR), Ceconomy St (+ 3,05 Prozent auf 2,30 EUR), STRATEC SE (+ 2,16 Prozent auf 42,60 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 2,12 Prozent auf 17,36 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil BayWa (-2,97 Prozent auf 22,85 EUR), CompuGroup Medical SE (-2,52 Prozent auf 27,12 EUR), Salzgitter (-2,48 Prozent auf 21,98 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2,20 Prozent auf 49,00 EUR) und Hypoport SE (-1,87 Prozent auf 282,80 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die Ceconomy St-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 805 488 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,950 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

2024 hat die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at