Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell

Mit dem TecDAX geht es am Nachmittag aufwärts.

Um 15:42 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,47 Prozent stärker bei 3 698,94 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 638,687 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,153 Prozent auf 3 687,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3 681,70 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 719,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 685,15 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 2,03 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bei 3 452,27 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 29.10.2024, einen Stand von 3 415,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.01.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 343,86 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7,63 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 719,70 Punkten. 3 403,34 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 3,05 Prozent auf 31,71 EUR), Nordex (+ 2,13 Prozent auf 11,04 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,87 Prozent auf 43,60 EUR), SAP SE (+ 1,83 Prozent auf 267,40 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,45 Prozent auf 13,26 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen CANCOM SE (-2,09 Prozent auf 24,40 EUR), Siltronic (-1,95 Prozent auf 44,36 EUR), Nagarro SE (-1,74 Prozent auf 81,85 EUR), ATOSS Software (-1,39 Prozent auf 113,20 EUR) und Kontron (-1,24 Prozent auf 19,06 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7 852 239 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 301,935 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,32 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at