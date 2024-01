Handel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus

Am Freitagabend zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Zum Handelsschluss stieg der TecDAX im XETRA-Handel um 0,74 Prozent auf 3 359,87 Punkte. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 506,647 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 335,97 Zählern und damit 0,019 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 335,32 Punkte).

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 317,85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 361,21 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 2,51 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 324,53 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 26.10.2023, bei 2 834,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.01.2023, notierte der TecDAX bei 3 203,64 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 1,06 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 373,55 Punkte. 3 187,26 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit MorphoSys (+ 13,75 Prozent auf 40,87 EUR), Sartorius vz (+ 9,90 Prozent auf 331,80 EUR), Bechtle (+ 2,76 Prozent auf 49,95 EUR), Energiekontor (+ 2,28 Prozent auf 76,30 EUR) und United Internet (+ 1,63 Prozent auf 25,00 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Nemetschek SE (-3,31 Prozent auf 83,66 EUR), HENSOLDT (-2,72 Prozent auf 26,44 EUR), TeamViewer (-2,63 Prozent auf 13,34 EUR), Nagarro SE (-2,29 Prozent auf 91,90 EUR) und AIXTRON SE (-1,63 Prozent auf 35,61 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 8 759 140 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 188,041 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

