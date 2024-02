Handel in Frankfurt: TecDAX nachmittags in der Verlustzone

Am Montag notiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,69 Prozent leichter bei 3 385,53 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 512,885 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,509 Prozent leichter bei 3 391,57 Punkten, nach 3 408,93 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 374,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 393,56 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.01.2024, bei 3 267,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, wurde der TecDAX mit 3 107,47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 268,12 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,83 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 436,25 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 187,26 Punkten.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 2,29 Prozent auf 34,78 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,56 Prozent auf 22,31 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,36 Prozent auf 55,28 EUR), United Internet (+ 0,34 Prozent auf 23,30 EUR) und freenet (+ 0,25 Prozent auf 24,10 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Bechtle (-5,24 Prozent auf 46,65 EUR), SMA Solar (-3,13 Prozent auf 52,60 EUR), ATOSS Software (-2,99 Prozent auf 243,50 EUR), CANCOM SE (-2,69 Prozent auf 28,22 EUR) und Siltronic (-2,63 Prozent auf 87,15 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 497 138 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 193,094 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie mit 10,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at