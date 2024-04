Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter

Am vierten Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 2,40 Prozent schwächer bei 3 179,02 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 502,672 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,051 Prozent auf 3 258,73 Punkte an der Kurstafel, nach 3 257,06 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 259,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 176,76 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 4,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.03.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 383,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.01.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 269,15 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.04.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 321,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 4,38 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 176,76 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 2,51 Prozent auf 22,02 EUR), United Internet (+ 1,08 Prozent auf 20,62 EUR), freenet (+ 0,91 Prozent auf 26,72 EUR), PNE (+ 0,45 Prozent auf 13,26 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,19 Prozent auf 20,92 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Sartorius vz (-19,02 Prozent auf 267,00 EUR), HENSOLDT (-6,28 Prozent auf 36,12 EUR), CANCOM SE (-3,65 Prozent auf 28,48 EUR), Infineon (-3,51 Prozent auf 30,39 EUR) und Nemetschek SE (-2,97 Prozent auf 81,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 668 105 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 198,872 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,05 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at