Handel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels steigen

Der FTSE 100 hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,09 Prozent auf 8 371,30 Punkte zu. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,596 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 363,84 Punkte an der Kurstafel, nach 8 363,84 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 380,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 362,57 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, einen Stand von 8 174,71 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.06.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 262,75 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 464,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 8,42 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Rolls-Royce (+ 3,49 Prozent auf 4,80 GBP), Ashtead (+ 2,95 Prozent auf 55,16 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 2,23 Prozent auf 20,18 GBP), Intertek (+ 0,77 Prozent auf 49,44 GBP) und Tesco (+ 0,76 Prozent auf 3,59 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Rightmove (-1,41 Prozent auf 6,98 GBP), Anglo American (-1,33 Prozent auf 21,86 GBP), Next (-0,99 Prozent auf 100,10 GBP), Rio Tinto (-0,91 Prozent auf 46,59 GBP) und Prudential (-0,89 Prozent auf 6,46 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 1 903 256 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 244,080 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,42 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at